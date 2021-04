La morte del Principe Filippo, parlano i figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo: «Era la nostra roccia» (Di domenica 11 aprile 2021) A quarantott’ore dalla scomparsa del Principe Filippo, venuto a mancare venerdì 9 aprile all’età di 99 anni presso il Castello di Windsor, i figli Carlo, Edoardo, Anna e Andrea decidono di rompere il silenzio e di tributare il padre attraverso un breve contributo video realizzato dalla BBC. L’unica assente (giustificata) dalla commemorazione reale è, naturalmente, la Regina Elisabetta, che osserva il lutto proprio nel Castello di Windsor dove saranno celebrati i funerali in forma privata il prossimo 17 aprile. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 aprile 2021) A quarantott’ore dalla scomparsa del Principe Filippo, venuto a mancare venerdì 9 aprile all’età di 99 anni presso il Castello di Windsor, i figli Carlo, Edoardo, Anna e Andrea decidono di rompere il silenzio e di tributare il padre attraverso un breve contributo video realizzato dalla BBC. L’unica assente (giustificata) dalla commemorazione reale è, naturalmente, la Regina Elisabetta, che osserva il lutto proprio nel Castello di Windsor dove saranno celebrati i funerali in forma privata il prossimo 17 aprile.

