La mamma scende, il treno riparte: bimbo di 3 anni resta da solo a bordo (Di domenica 11 aprile 2021) Non si è dimenticata del bambino, sia chiaro: è scesa solo pochi attimi per comprargli delle caramelle. Ma tanto è bastato per far ripartire il treno, con il bimbo a bordo (di appena 3 anni) e la ...

