La mamma del cantante ha parlato del figlio (Di domenica 11 aprile 2021) Sangiovanni è uno degli allievi della scuola di Amici preferito dal pubblico. La madre ha parlato di Giulia e ha raccontato il passato difficile. Amici, Sangiovanni: le parole della madre sul passato difficile e su Giulia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Sangiovanni è uno degli allievi della scuola di Amici preferito dal pubblico. La madre hadi Giulia e ha raccontato il passato difficile. Amici, Sangiovanni: le parole della madre sul passato difficile e su Giulia su Notizie.it.

Advertising

Stop_SelfInjury : RT @the_whooligan: Mamma oggi fa 90 anni e ha detto che non se ne parla proprio. La dose del suo Farmaco sperimentale la lascia in omaggio… - Absolut32791095 : RT @the_whooligan: Mamma oggi fa 90 anni e ha detto che non se ne parla proprio. La dose del suo Farmaco sperimentale la lascia in omaggio… - DigitalMatt3 : RT @the_whooligan: Mamma oggi fa 90 anni e ha detto che non se ne parla proprio. La dose del suo Farmaco sperimentale la lascia in omaggio… - Antonel08808592 : RT @the_whooligan: Mamma oggi fa 90 anni e ha detto che non se ne parla proprio. La dose del suo Farmaco sperimentale la lascia in omaggio… - FuffaForte : L'omeopatia è efficacissimo in età pediatrica. Dai le goccine al bimbo e alla mamma passa l'ansia. Meglio del Lexot… -