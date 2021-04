"La linea è saltata". Bisignani, retroscena esplosivo: Draghi furioso con i ministri, ciò che il governo ci nasconde (Di domenica 11 aprile 2021) La bomba, come spesso accade, la sgancia Luigi Bisignani. E lo fa sulle colonne del Tempo di domenica 11 aprile, dove l'uomo che sussurra ai potenti firma un appassionante retroscena su Mario Draghi e il suo governo. Già, non tutto è come sembra: il premier, afferma Bisignani, sarebbe furioso con molti dei suoi ministri. Insomma, la tensione sarebbe alle stelle e le prime profonde crepe iniziano a minare l'esecutivo. "Caro direttore, prima si fa e poi si comunica, diceva Mario Draghi. Ora, invece, si comunica senza fare: signori, il cambio di passo del governo è servito. ministri a ruota libera, senza concludere per ora nulla di concreto: per questo il presidente del Consiglio è irritato ma loro, incuranti dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) La bomba, come spesso accade, la sgancia Luigi. E lo fa sulle colonne del Tempo di domenica 11 aprile, dove l'uomo che sussurra ai potenti firma un appassionantesu Marioe il suo. Già, non tutto è come sembra: il premier, afferma, sarebbecon molti dei suoi. Insomma, la tensione sarebbe alle stelle e le prime profonde crepe iniziano a minare l'esecutivo. "Caro direttore, prima si fa e poi si comunica, diceva Mario. Ora, invece, si comunica senza fare: signori, il cambio di passo delè servito.a ruota libera, senza concludere per ora nulla di concreto: per questo il presidente del Consiglio è irritato ma loro, incuranti dei ...

