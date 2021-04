La Juventus difende il 3° posto | facile 3-1 al Genoa | a segno anche il reprobo McKennie

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021) Le vittorie riportano serenità e la serenità fa correre più veloce la mente e la palla. Lanon sbanda contro ile ottiene un successo solido figlio della prova di forza offerta contro il Napoli, che ha riportato un po' di tranquillità all'ambiente dopo le prove deludenti contro il Benevento e nel derby. Non è un caso che a indirizzare la gara con il Grifone siano due giocatori finiti nel mirino nell'ultimo periodo, Kulusevski e Morata. Il primo si sblocca con uno splendido tiro a giro (non segnava da fine gennaio contro la Spal in Coppa, mentre in campionato bisogna tornare indietro al poker di Parma del 19 dicembre scorso), il secondo ritrova la via del gol smarrita risolvendo da opportunista un'azione iniziata da Chiesa e proseguita con il palo di Ronaldo. La Vecchia Signora però è ancora in convalescenza e la rete in ...