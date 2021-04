La Francia corre: la campagna vaccinale sarà aperta a tutti gli over 55 (Di domenica 11 aprile 2021) Sta aumentando a dismisura il ritmo delle vaccinazioni tra Germania, Spagna e Francia. Nel paese transalpino nelle ultime 24 ore si è arrivati molto vicini alla tanto ambita cifra di 500mila vaccini ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Sta aumentando a dismisura il ritmo delle vaccinazioni tra Germania, Spagna e. Nel paese transalpino nelle ultime 24 ore si è arrivati molto vicini alla tanto ambita cifra di 500mila vaccini ...

Advertising

mambo_red : @LegaSalvini Decreto Sostegni peggiore dei ristori che già erano elemosina. Nessun aiuto per affitti e mutui. Per s… - globalistIT : - pama_dei : @Sabbath_fed @Tritti001 Non è questo. Non significa essere negazionisti ascoltare quanto corre il discorso su Astra… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Vaccini a tappeto e limiti negli spostamenti in tutta Europa Dalla Francia,… -