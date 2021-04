(Di domenica 11 aprile 2021) LadiPatrisse Cullors ha appena acquistato unada 1,4 milioni dia Los Angeles, in uncomposto per l’88% da bianchi. Cullors è stata accusata di avere abbandonato i suoi ideali di giustizia sociale. Il movimentoha ricevuto lo scorso anno donazioni pari a 90 milioni di. Dove sono finiti questi fondi? Patrisse Cullors ha anche firmato un accordo di produzione globale con Warner Bros.Television Group per creare una programmazione originale che dia spazio alla voce dei neri sui servizi di streaming e sui canali televisivi tradizionali. “Le voci nere, in particolare le voci nere che sono state storicamente emarginate, sono ...

Advertising

garrone_luca : RT @SecolodItalia1: La fondatrice del Black Lives Matter si compra una villa da 1,4 mln di dollari nel quartiere bianco - MassMing : RT @giuliomeotti: Black Money Matter! Le 4 ville della “marxista” fondatrice del movimento. Mentre i bianchi si inginocchiavano, lei trovav… - SecolodItalia1 : La fondatrice del Black Lives Matter si compra una villa da 1,4 mln di dollari nel quartiere bianco… - ciombei : RT @giuliomeotti: Black Money Matter! Le 4 ville della “marxista” fondatrice del movimento. Mentre i bianchi si inginocchiavano, lei trovav… - giuliomeotti : Black Money Matter! Le 4 ville della “marxista” fondatrice del movimento. Mentre i bianchi si inginocchiavano, lei… -

Ultime Notizie dalla rete : fondatrice del

Secolo d'Italia

Mentre in città si discute sul rilancio della struttura di via Carducci, il fondatore e presidente di Slow Food riflette sul futuro del piccolo commercio e su come garantirgli nuovi spazi TRIESTE.L’ascesa del fondatore di Alibaba è una storia tutta cinese: nato povero, in una famiglia in cui il padre faceva fatica ad arrivare a fine mese, il giovane Jack “vanta” un diploma di maturità fallito ...