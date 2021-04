Advertising

danielamarch8 : RT @ilpost: La fantina Rachael Blackmore è diventata la prima donna a vincere il Grand National, una celebre corsa ippica inglese https://t… - Zaganator : La fantina Rachael Blackmore è diventata la prima donna a vincere il Grand National, una celebre corsa ippica ingle… - FunnyTobeme1 : RT @ilpost: La fantina Rachael Blackmore è diventata la prima donna a vincere il Grand National, una celebre corsa ippica inglese https://t… - ilpost : La fantina Rachael Blackmore è diventata la prima donna a vincere il Grand National, una celebre corsa ippica ingle… -

Ultime Notizie dalla rete : fantina Rachael

La 31enne irlandeseBlackmore, in sella a Minella Times, vince ad Aintree la più famosa e massacrante corsa a ostacoli del . - -... che ha piazzato un altro suo allievo, Balka des Flos, al secondo posto: "è stata brillante, ha gestito la corsa in modo perfetto rimanendo coperta fino all'ultimo. Lei è unaspeciale"...La 31enne irlandese Rachael Blackmore è diventata la prima donna a vincere la celebre corsa ippica Grand National, che si è svolta sabato ad Aintree, ...«Non mi sento né uomo né donna; non lo so proprio. Anzi: non mi sento nemmeno umano. Non riesco a crederci» ha detto Rachael Blackmore, trentunenne ragazza ...