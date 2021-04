La Compagnia del Cigno 2, stasera in tv: cast, quante puntate sono, trama episodi e anticipazioni domenica 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Torna su Rai 1 con la seconda stagione la fiction di successo “La Compagnia del Cigno”. L’appuntamento da non perdere è per questa sera, domenica 11 aprile, in prima serata, subito dopo i Soliti Ignoti. La Compagnia del Cigno 2 : quante puntate sono, cast Protagonisti sempre sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dall’inflessibile Maestro Marioni (interpretato da Alessio Boni). Saranno sei prime serate in onda su Rai 1, che racconteranno il talento, l’entusiasmo, ma anche l’impegno e cosa significhi crescere per un gruppo di adolescenti, tutti uniti dall’amore per la musica. La Compagnia del Cigno è un romanzo di formazione a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Torna su Rai 1 con la seconda stagione la fiction di successo “Ladel”. L’appuntamento da non perdere è per questa sera,11, in prima serata, subito dopo i Soliti Ignoti. Ladel2 :Protagonisti sempre sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dall’inflessibile Maestro Marioni (interpretato da Alessio Boni). Saranno sei prime serate in onda su Rai 1, che racconteranno il talento, l’entusiasmo, ma anche l’impegno e cosa significhi crescere per un gruppo di adolescenti, tutti uniti dall’amore per la musica. Ladelè un romanzo di formazione a ...

