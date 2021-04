La Compagnia del Cigno 2 prima puntata: trama e anticipazioni 11 aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) LA Compagnia DEL Cigno 2 prima puntata. Con la seconda stagione torna domenica 11 aprile 2021 la fiction di Rai 1. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Compagnia del Cigno 2 prima puntata – episodio 1 Il ritorno. Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro. A questo si aggiunge l’emozione per l’arrivo al conservatorio di un ex ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 11 aprile 2021) LADEL. Con la seconda stagione torna domenica 11la fiction di Rai 1. Di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Ladel– episodio 1 Il ritorno. Sono passati due anni dalla nascita dellae i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro. A questo si aggiunge l’emozione per l’arrivo al conservatorio di un ex ...

Advertising

AmiciUfficiale : Mille imitazioni una più divertente dell'altra in compagnia di Francesca Manzini! Non vediamo l'ora di rivederla DO… - AzzolinaLucia : Questa è la seconda Pasqua che viviamo in compagnia del covid, ma tutti noi speriamo sia anche l’ultima. Bisogna r… - ricpuglisi : Quando Leonardo frequentava IN PRESENZA le lezioni di anatomia del della Torre a @unipv e si lamentava in maniera p… - SpettacoliNEWS : La Compagnia del Cigno 2: al via da stasera, domenica 11 aprile, in prima serata su Rai 1 - incaIescentia : io non posso neanche andare al cinema perché quello del mio paese ha chiuso per sempre e dovrei farmi un’ora e mezz… -