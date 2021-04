La Compagnia del Cigno 2, la prima puntata (Di domenica 11 aprile 2021) L’11 aprile 2021, su Raiuno, va in onda la prima puntata de La Compagnia del Cigno 2, la serie tv ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che l’ha scritta con Monica Rametta. La serie, ambientata nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, racconta le avventure di un gruppo di giovani musicisti, uniti dall’amicizia e dalla passione per la musica. Il cast, oltre ai giovani Leonardo Mazzarotto (Matteo), Fotinì Peluso (Barbara), Emanuele Misuraca (Domenico), Hildegard De Stefano (Sara), Chiara Pia Aurora (Sofia), Francesco Tozzi (Rosario) ed Ario Nikolaus Sgroi (Robbo), include anche Alessio Boni (Maioni), Anna Valle (Irene), Carlotta Natoli (Vittoria), Alessandro Roja (Daniele), Michele Rosiello (Daniele 2) e Mehmet Gunsur (Teoman). Episodio “Il ritorno” Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 aprile 2021) L’11 aprile 2021, su Raiuno, va in onda lade Ladel2, la serie tv ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che l’ha scritta con Monica Rametta. La serie, ambientata nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, racconta le avventure di un gruppo di giovani musicisti, uniti dall’amicizia e dalla passione per la musica. Il cast, oltre ai giovani Leonardo Mazzarotto (Matteo), Fotinì Peluso (Barbara), Emanuele Misuraca (Domenico), Hildegard De Stefano (Sara), Chiara Pia Aurora (Sofia), Francesco Tozzi (Rosario) ed Ario Nikolaus Sgroi (Robbo), include anche Alessio Boni (Maioni), Anna Valle (Irene), Carlotta Natoli (Vittoria), Alessandro Roja (Daniele), Michele Rosiello (Daniele 2) e Mehmet Gunsur (Teoman). Episodio “Il ritorno” Sono passati due anni dalla nascita dellae ...

