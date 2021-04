La compagnia del cigno 2, anticipazioni seconda puntata di domenica 18 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) anticipazioni seconda puntata della fiction La compagnia del cigno 2, in onda su Rai 1 in prima serata domenica 18 aprile 2021. Leggi anche: SIREN 3 su Rai 4 da lunedì 12 aprile in prima visione tv assoluta. anticipazioni La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 3 intitolato Diventare grandi Teoman intende diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi; ne sono tutti felici ma non Marioni il quale, nonostante faccia trasparire tranquillità, in realtà non si fida del collega e vecchio amico. Arrivano novità per la compagnia, ma per Matteo e Sofia quella che dovrebbe essere una buona notizia finisce per sconvolgere le loro famiglie. Lo stesso Matteo, ... Leggi su tvsoap (Di domenica 11 aprile 2021)della fiction Ladel2, in onda su Rai 1 in prima serata182021. Leggi anche: SIREN 3 su Rai 4 da lunedì 12in prima visione tv assoluta.Ladel2:episodio 3 intitolato Diventare grandi Teoman intende diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi; ne sono tutti felici ma non Marioni il quale, nonostante faccia trasparire tranquillità, in realtà non si fida del collega e vecchio amico. Arrivano novità per la, ma per Matteo e Sofia quella che dovrebbe essere una buona notizia finisce per sconvolgere le loro famiglie. Lo stesso Matteo, ...

