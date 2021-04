Advertising

HuffPostItalia : La Cina ammette: 'I nostri vaccini hanno scarsa efficacia contro il Covid-19' - Corriere : La Cina ammette: «Il nostro vaccino ha una bassa efficacia» - Corriere : La Cina ammette: «Il nostro vaccino ha una bassa efficacia» - Mirko_Siciliano : RT @Corriere: La Cina ammette: «Il nostro vaccino ha una bassa efficacia» - Takk_for_sist : Confesiones del partido de la libertá La Cina ammette: «Il nostro vaccino ha una bassa efficacia»-… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina ammette

Laha ammesso che "l'efficacia" dei propri vaccini "non è alta". Lo riferisce il South China Morning Post. Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per il controllo e la ...Laha ammesso che 'l'efficacia' dei propri vaccini 'non è alta'. Lo riferisce il South China Morning Post. Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per il controllo e la ...Due sarebbero le ipotesi al vaglio per contenere il problema: modificare il dosaggio o mescolare diversi vaccini ...Per la prima volta la Cina ha ammesso la scarsa efficacia dei propri vaccini contro il Covid. Si valuta di mixare le diverse dosi per potenziarle. Arrivano le prime ammissioni della Cina sulla scarsa ...