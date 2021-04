La Cina ammette: "I nostri vaccini hanno scarsa efficacia contro il Covid-19" (Di domenica 11 aprile 2021) La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19: “Non hanno un tasso di protezione molto alto”, ha detto Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina, parlando in conferenza stampa ieri da Chengdu. Come riporta Associated Press, Gao ha annunciato che le autorità cinesi stanno valutando di mixare i diversi vaccini per potenziarli e ha esortato a prendere in considerazione i vantaggi dei sieri occidentali a mRNA, che la Cina non produce.Finora nella Repubblica popolare non è stato autorizzato l’uso di nessun vaccino straniero. Pechino ha distribuito centinaia di milioni di dosi in altri Paesi. “Si sta ora valutando ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Laha ammesso per la prima volta ladei suoiil-19: “Nonun tasso di protezione molto alto”, ha detto Gao Fu, a capo del Centro per illlo e la prevenzione delle malattie della, parlando in conferenza stampa ieri da Chengdu. Come riporta Associated Press, Gao ha annunciato che le autorità cinesi stanno valutando di mixare i diversiper potenziarli e ha esortato a prendere in considerazione i vantaggi dei sieri occidentali a mRNA, che lanon produce.Finora nella Repubblica popolare non è stato autorizzato l’uso di nessun vaccino straniero. Pechino ha distribuito centinaia di milioni di dosi in altri Paesi. “Si sta ora valutando ...

