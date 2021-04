La Cina ammette | ' i nostri vaccini hanno bassa efficacia'

Advertising

HuffPostItalia : La Cina ammette: 'I nostri vaccini hanno scarsa efficacia contro il Covid-19' - TgLa7 : #Cina ammette, 'i nostri vaccini hanno una bassa efficacia'. 'Al vaglio ipotesi per risolvere il problema, anche il mix' - Agenzia_Ansa : La Cina ha ammesso che 'l'efficacia' dei propri vaccini 'non è alta'. Lo dice il South China Morning Post. Il capo… - Qoso12 : RT @Agenzia_Ansa: La Cina ha ammesso che 'l'efficacia' dei propri vaccini 'non è alta'. Lo dice il South China Morning Post. Il capo del Ce… - MDeGorgus : La #Cina ammette: “Bassa efficacia dei nostri vaccini”. I virus invece vanno alla grande. -

Ultime Notizie dalla rete : Cina ammette

La notizia diffusa dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, getta nel panico mezzo mondo. Stiamo esaminando due strade per risolvere il problema, dichiarano le autorità ...Laper la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid - 19. "Non hanno un tasso di protezione molto alto", ha spiegato in conferenza stampa Gao Fu , capo del Centro per ...La Cina per la prima volta ammette la scarsa efficacia dei propri vaccini. Le dichiarazioni di Gao Fu, il capo del centro di controllo delle malattie ...Pechino " I nostri vaccini sembrano poco efficaci". A breve nuove ricerche o mix con altri vaccini non cinesi I vaccini della Cina sono relativamente poco efficaci e Pechino valuta l'ipotesi di un mix ...