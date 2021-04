La Cina ammette | “I nostri vaccini contro il Covid hanno una scarsa efficacia”

(Di domenica 11 aprile 2021) Ammissione scioccante della: “Iuna bassa”. A dirlo è stato Gao Fu, a capo del Centro per illlo e la prevenzione delle malattie: “Nonun tasso di protezione molto alto”, ha spiegato. Le autorità cinesi stanno valutando di mixare i 5 diversiper potenziarli. Gao Fu ha esortato a prendere in considerazione i vantaggi dei sieri occidentali. Finora nella Repubblica popolare non è stato autorizzato l’uso di nessun siero straniero. Laha comunque già distribuito milioni di dosi dei propriin altri Paesi. Si tratta in particolare del vaccino Sinovac, di quello Sinopharm e del siero CanSino. “Si sta ora valutando ufficialmente se dovremmo usare diversi ...

Finora Pechino non ha approvato alcun vaccino straniero da utilizzare inPechino per la prima volta parla della scarsa validità dei suoi farmaci anti Covid: 'Non hanno un tasso di protezione molto alto'. La Johns Hopkins University: da inizio pandemia 135 milioni di casi ...Le autorità di Pechino hanno ammesso che l'efficacia dei vaccini cinesi contro il coronavirus è bassa. Per questo il governo sta valutando la possibilità di mixarne diversi per potenziarli. Il tasso d ...La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19: «Non hanno un tasso di protezione molto alto», ha detto Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la p ...