Kun pronto per l’uscita del nuovo album

(Di domenica 11 aprile 2021) Il mercato musicale in Oriente gode di grande vitalità. Un esempio è la risposta del pubblico alla notizia che Kun presenterà domani 13 Aprile il suo. Come si legge sulla pagina Twitter Cai Xukun’s Kunsland, in meno di 12 ore dall’aperura della prevendita, più di 2 milioni di persone si sono assicurate una copia dellavoro dell’artista. Chi è Kun? Kun è un giovane cantante e rapper nato nell’Agosto del 1998 il cui nome per intero è Cai Xukun. Il suo debutto risale al 2018 quando ha partecipato al programma Idol Producer. Nel suo paese l’artista ha un vasto pubblico e lo dimostra il fatto che vanta più di 27 milioni di followers sulla piattaforma social più diffusa in Cina, ovvero Weibo. Inoltre nel 2019 Kun ha dato inizio al tour che lo ha portato in Nord America e in U.K. Ritornato in Cina, ha lanciato ...