Kim Kardashian serena con i figli dopo il divorzio da Kanye West e gli altri gossip del weekend

(Di domenica 11 aprile 2021) I bambini di casa West crescono in fretta. A dimostrarcelo è Kim Kardashian che, sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha scelto di condividere diverse foto di sé stessa in compagnia dei quattro figli – le bambine North, 7 anni, e Chicago, 3, e i bambini Saint, 5 e Psalm, 22 mesi – che condivide con l’ormai ex marito Kanye West. «Domani vi amerò ancora più di oggi» scrive Kardashian su Instagram, che ha scelto di celebrare il National Siblings Day condividendo un vecchio scatto insieme alle sorelle Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian e del fratello Rob Kardashian.

