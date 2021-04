Killers | la band ha ”già finito” il nuovo album

(Di domenica 11 aprile 2021) È passato meno di un anno dall’uscita dell’ultimo”Imploding the mirage” della, pubblicato il 21 agosto 2020. Ebbene evidentemente la pandemia mondiale continua a non fermare ladi Brandon Flower che ha annunciato di aver ”” anche ildisco che potrebbe uscire già quest’ anno. Quando uscirà ildei? Erano mesi che si mormorava deldei. Dopo tutto è stato lo stesso frontman dellaa parlarne apertamente durante una sessione in diretta di domande e risposte tenutasi sul social Instagram. Ma già nell’agosto 2020, durante la promozione dell’Imploding The Mirage, erano ...

