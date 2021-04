Kebab ed eroina | arrestati tre grossisti e sequestrati 15 chili di droga

Advertising

GiornaleLORA : Milano, droga e kebab: la Polizia arresta 3 persone – sequestrati 15 kg di eroina e 19 mila euro Video… -

Ultime Notizie dalla rete : Kebab eroina

IL GIORNO

...turchi fosse il titolare di un'azienda di fornitura di carne all'ingrosso per locali "" nel ... ha consentito di rinvenire altri 2,5 chili dinascosti in un vecchio forno industriale e ......turchi fosse il titolare di un'azienda di fornitura di carne all'ingrosso per locali '' sul ... dinascosti in un vecchio forno industriale e 12mila euro in contanti in uno scatolone. ...Uno di loro, titolare di un'azienda che produce kebab all'ingrosso a Milano, nascondeva nel forno industriale della sua ditta 2,5 chili di eroina e 12mila euro in uno scatolone. Gli investigatori ...Milano, 11 aprile 2021 - Droga e kebab: la Polizia di Stato ha arrestato tre persone di origine turca e sequestrati 15 chili eroina e 19 mila euro I poliziotti della Squadra Mobile di Milano, nel ...