Juventus, un dato negativo spaventa Pirlo: non è successo a nessun'altra big

Juventus, non è successo a nessun'altra big in stagione. Ecco il dato negativo legato alla squadra di Andrea Pirlo

L'edizione odierna de La Stampa ha snocciolato un dato interessante legato alla Juventus e ai punti persi contro le piccole. Tra le prime sette squadre in classifica, infatti, i bianconeri hanno guadagnato meno punti contro le formazioni attualmente nella parte bassa della graduatoria.

33 in 15 gare il resoconto aggiornato, a testimoniare come le piccole abbiano fatto perdere terreno determinante alla squadra di Pirlo nella lotta Scudetto.

