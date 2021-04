Juventus, Sorrentino esalta Dybala: “Provate a immaginare l’Inter senza Lukaku per 3 mesi. Futuro? Io so che…” (Di domenica 11 aprile 2021) Parola a Stefano Sorrentino.L'ex portiere di Palermo e Chievo Verona, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", è tornato a parlare di Paulo Dybala. Il gol messo a segno contro il Napoli dopo appena quattro minuti dal suo ritorno in campo non ha fatto da trampolino di lancio: la Joya, infatti, contro il Genoa partirà ancora una volta dalla panchina. Una stagione tutt'altro che fortunata, con il numero 10 della Juventus costretto a continui stop causa infortunio."La fotografia del suo stato d’animo è l’esultanza rabbiosa dopo il gol: dopo aver buttato giù tanti bocconi amari ha avuto la possibilità di dimostrare ciò che vale. E lo ha fatto in una partita importante e in un momento delicato della stagione. Non è da tutti. Ho rivisto l’azione del 2-0: quando Bentancur gli tocca la palla lui si guarda intorno ma non cerca mai ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Parola a Stefano.L'ex portiere di Palermo e Chievo Verona, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", è tornato a parlare di Paulo. Il gol messo a segno contro il Napoli dopo appena quattro minuti dal suo ritorno in campo non ha fatto da trampolino di lancio: la Joya, infatti, contro il Genoa partirà ancora una volta dalla panchina. Una stagione tutt'altro che fortunata, con il numero 10 dellacostretto a continui stop causa infortunio."La fotografia del suo stato d’animo è l’esultanza rabbiosa dopo il gol: dopo aver buttato giù tanti bocconi amari ha avuto la possibilità di dimostrare ciò che vale. E lo ha fatto in una partita importante e in un momento delicato della stagione. Non è da tutti. Ho rivisto l’azione del 2-0: quando Bentancur gli tocca la palla lui si guarda intorno ma non cerca mai ...

