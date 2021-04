Juventus, patto tra Pirlo e i suoi giocatori: il retroscena post derby (Di domenica 11 aprile 2021) Spogliatoio Juve: patto tra Pirlo e i suoi giocatori. Cosa è successo dopo il pareggio nel derby della Mole con il Torino Secondo quanto riportato da Repubblica, dopo il derby della Mole pareggiato col Torino, quando al gruppo si sono aggregati anche Dybala, Arthur e McKennie, la squadra avrebbe organizzato una riunione volante nello spogliatoio della Continassa. All’ordine del giorno c’erano proprio i castighi, di una severità giudicata eccessiva. Si è parlato di compattezza di squadra, di unione, di solidità. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Spogliatoio Juve:trae i. Cosa è successo dopo il pareggio neldella Mole con il Torino Secondo quanto riportato da Repubblica, dopo ildella Mole pareggiato col Torino, quando al gruppo si sono aggregati anche Dybala, Arthur e McKennie, la squadra avrebbe organizzato una riunione volante nello spogliatoio della Continassa. All’ordine del giorno c’erano proprio i castighi, di una severità giudicata eccessiva. Si è parlato di compattezza di squadra, di unione, di solidità. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

