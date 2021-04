Juventus-Genoa oggi in tv, Sky o Dazn? Orario, canale e diretta streaming (Di domenica 11 aprile 2021) La Juventus, che vuole dare continuità alla vittoria col Napoli di mercoledì, ospita il Genoa nel match valevole per la 30^ giornata di Serie A. La squadra bianconera cerca i tre punti per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League, i rossoblù tentano il colpaccio allo Stadium per avvicinare la salvezza. TV E streaming – Juventus-Genoa è in programma alle 15 di oggi, domenica 11 aprile, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, oltreché in streaming su SkyGo e NowTv. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) La, che vuole dare continuità alla vittoria col Napoli di mercoledì, ospita ilnel match valevole per la 30^ giornata di Serie A. La squadra bianconera cerca i tre punti per consolidare la qualificazione alla prossima Champions League, i rossoblù tentano il colpaccio allo Stadium per avvicinare la salvezza. TV Eè in programma alle 15 di, domenica 11 aprile, e sarà trasmessa intelevisiva su Sky Sport Serie A, oltreché insu SkyGo e NowTv. SportFace.

