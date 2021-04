Juventus-Genoa, le probabili formazioni del match (Di domenica 11 aprile 2021) La Juventus ospita il Genoa per cercare un po’ di continuità. Dybala parte dalla panchina, Ballardini perde Strootman L’Allianz Stadium stende il tappetto rosso a Juventus-Genoa. I bianconeri cercano continuità di prestazione dopo l’ottima prova contro il Napoli (QUI LA CRONACA), per consolidare il posto per la prossima edizione della Champions League. Il Grifone vive momentaneamente sonni tranquilli, con dieci punti di vantaggio sulla zona calda. QUI Juventus – Dybala partirà dalla panchina, come annunciato da Pirlo. Confermato lo stesso accorgimento visto nelle ultime uscite, con Kulusevski che potrebbe giocare sulla destra con Cuadrado terzino. Ballottaggio tra Danilo e Alex Sandro sul versante opposto. Tanti dubbi sulla mediana con Bentancur e Rabiot a giocarsi una maglia con Arthur. Morata ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Laospita ilper cercare un po’ di continuità. Dybala parte dalla panchina, Ballardini perde Strootman L’Allianz Stadium stende il tappetto rosso a. I bianconeri cercano continuità di prestazione dopo l’ottima prova contro il Napoli (QUI LA CRONACA), per consolidare il posto per la prossima edizione della Champions League. Il Grifone vive momentaneamente sonni tranquilli, con dieci punti di vantaggio sulla zona calda. QUI– Dybala partirà dalla panchina, come annunciato da Pirlo. Confermato lo stesso accorgimento visto nelle ultime uscite, con Kulusevski che potrebbe giocare sulla destra con Cuadrado terzino. Ballottaggio tra Danilo e Alex Sandro sul versante opposto. Tanti dubbi sulla mediana con Bentancur e Rabiot a giocarsi una maglia con Arthur. Morata ...

