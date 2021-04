Juventus-Genoa | Kulusevski | “Dobbiamo migliorare nella gestione del match Ronaldo? Un fuoriclasse”

(Di domenica 11 aprile 2021) Ladopo un periodo difficile, sembra aver ritrovato un po' di fiducia.I bianconeri hanno confermato il successo del recupero di mercoledì contro il Napoli, battendo ildi Davide Ballardini per 3-1. Tre punti fondamentalicorsa alla qualificazione alla prossima Champions League, che è più accesa che mai. Al termine delDejanha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Lo svedese si è detto soddisfatto, anche se vuole maggiore continuità all'interno dei 90' minuti: "È importante trovare la fiducia che è quella che è mancata un po', continuo a lavorare ogni giorno per giocare meglio e aiutare la squadra a vincere. Da quando sono qua facciamo bene quasi sempre il primo tempo e nel secondo tempo lasciamo gli altri entrare in partita. ...

Advertising

juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - juventusfc : «Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti». Così Mister @Pirlo_official nella conferen… - JuventusTV : ?? LIVE IL PRE PARTITA DI #JUVEGENOA! ?? - Sportellate_it : Cresce qualche timido seme nel giardino della Juventus. - MomentiCalcio : #JuventusGenoa, #Pirlo: 'Mi do un sei di stima. #Ronaldo, #Dybala...' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

3 - 1 Pirlo gioca con Kulusevksi e Chiesa esterni, Bentancur e Rabiot interni, in avanti Cristiano Ronaldo con Morata (Dybala entra al 68' dalla panchina al posto dello spagnolo). ...Queste le pagelle delladopo la vittoria per 3 - 1 sulnella 30ª giornata di serie A , un risultato che consente alla squadra di Pirlo di mantenere il terzo posto a un solo punto di distanza dal Milan: 6,5 ...(Tutto Juve) PRONOSTICI E QUOTE. Diamo infine uno sguardo al pronostico di Juventus Genoa in base alle quote dell’agenzia Snai, che vedono i padroni di casa nettamente favoriti PROBABILI FORMAZIONI ...ROMA, 11 APR - Juventus e Napoli vincono le rispettive sfide della 30/a giornata di serie A e tengono il passo del Milan, che ieri si era imposto a Parma. Anche la Lazio porta a casa tre punti, confer ...