Juventus-Genoa | dove vederla Tre punti per la Champions

(Di domenica 11 aprile 2021) I bianconeri in cerca di vittoria contro il Grifone dopo il successo sul Napoli– Dopo il successo sul Napoli nel recupero della gara di Serie A che venne rinviata a causa del Copvid-19, ladi Andrea Pirlo affronta in casa ildi Davide Ballardini per conquistare almeno un piazzamento inLeague, prima di ripartire la prossima stagione, sarà da vedere poi come (diretta tv dalle 15 su Sky Sport canale 202 e canale 252). Bonucci e Bernardeschi sono alle prese propri con il coronavirus, ma il tecnico bianconero sa di aver ...

juventusfc : «Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti». Così Mister @Pirlo_official nella conferen… - juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : Focus sul @GenoaCFC ?? Occhi sui nostri avversari di domani ?? - charliemchouse : Juventus-Genoa, il primo tempo del match dell'Allianz Stadium (live) - annafiorello85 : RT @juventusfc: KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

Il dirigente della Juventus Fabio Paratici parla a Sky Sport prima della sfida con il Genoa: 'Rovella? Siamo molto contenti di essercelo accaparrato, è un giocatore italiano di grande talento e credo che la sua dote ...' Paratici su Dybala – Nel prepartita di Juventus-Genoa della 30^ giornata di Serie A, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky per fare chiarezza su alcune voci di mercato che riguardano i ... Torino, 11 apr. - (Adnkronos) - "Abbiamo perso tanti punti contro le piccole, mentre contro il Napoli abbiamo fatto molto bene specie nel primo tempo. Dobbiamo continuare così anche con le piccole".