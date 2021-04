Juventus-Genoa | Cristiano Ronaldo nervoso | Lancia la maglia a fine partita

Advertising

juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - juventusfc : «Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti». Così Mister @Pirlo_official nella conferen… - JuventusTV : ?? LIVE IL PRE PARTITA DI #JUVEGENOA! ?? - emamarro : RT @JuventusTV: I commenti dopo #JuveGenoa ??? La conferenza stampa di Mister @Pirlo_official ?? - FI69interista : @OptaPaolo Fissazione sta per scansazione ??? #Juve #Juventus #Genoa #JuveGenoa #JuventusGenoa -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

L'attaccante portoghese non è riuscito a trovare la rete nella vittoria per 3 - 1 dellasul. Pirlo ne ha parlato in conferenza stampa, negando che il numero 7 verrà multato dalla società per il discusso lancio della maglia, avvenuto a seguito della richiesta di un ...Sembrava un gesto di stizza, ma ci sarebbe un altro motivo Cristiano Ronaldo arrabbiato con se stesso dopo. Al triplice fischio il portoghese si è tolto la maglietta, lanciandola. ...GENOVA - In attesa degli esami strumentali l’infortunio muscolare di Zappacosta, costretto nella ripresa ad uscire dal campo nel match con la Juventus, rischia di essere serio. C’è preoccupazione tra ...Arrivano le parole del direttore sportivo bianconero nel pre partita di Juventus Genoa a proposito del rinnovo relativo alla Joya argentina. Dybala ha ritrovato entusiasmo dopo il gol decisivo nella ...