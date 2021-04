Juventus-Genoa 11 aprile ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Pirlo sceglie Kulusevski e Morata

(Di domenica 11 aprile 2021) Prima del recupero contro il Napoli gli scenari sul futuro a breve termine della Juve erano tutti aperti, compreso il ritorno di Allegri a stagione in corso. Poi il successo con gli azzurri, coinciso con il ritorno in campo e al gol di Dybala, ha restituito serenità all’ambiente e anche rinnovate prospettive di Champions League InfoBetting: Scommesse Sportive e

Fischio d'inizio alle 15 , su Calciomercato.com la diretta di. FORMAZIONI UFFICIALI Juve (4 - 4 - 2) : Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, ...I bianconeri di Pirlo sfidano in casa i rossoblù di Ballardini per la 30ª giornata di Serie A: dove vedereLadi Andrea Pirlo è impegnata in casa contro ildi Davide Ballardini nella 30ª giornata di Serie A.: la partita si giocherà domenica 11 aprile 2021 nello ...JUVENTUS GENOA FORMAZIONI UFFICIALI – Trentesima giornata di Serie A, alle 15.00, Juventus-Genoa all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri devono replicare quanto fatto col Napoli per rimanere ...Sono state ufficializzate le formazioni dei match della 30ª giornata di campionato in programma alle 15. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot ...