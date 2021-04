Juventus, Dybala ha le idee chiare sul futuro: presa la decisione? (Di domenica 11 aprile 2021) Dybala ha le idee chiare: presa la decisione sul suo futuro? Le ultime notizie legate al futuro dell’attaccante della Juve Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Dybala al momento non vuole farsi distrarre dalle voci sul futuro, restando concentrando esclusivamente sull’oggi. Per il contratto in scadenza nel 2022, ci sarà tempo a fine stagione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 I rapporti tra l’attaccante e la società, si legge, restano freddi, dopo che il confronto sul rinnovo è ormai fermo da mesi. Paulo pensa solo alla Juventus e a restare in bianconero, anche arrivando a scadenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021)ha lelasul suo? Le ultime notizie legate aldell’attaccante della Juve Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pauloal momento non vuole farsi distrarre dalle voci sul, restando concentrando esclusivamente sull’oggi. Per il contratto in scadenza nel 2022, ci sarà tempo a fine stagione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 I rapporti tra l’attaccante e la società, si legge, restano freddi, dopo che il confronto sul rinnovo è ormai fermo da mesi. Paulo pensa solo allae a restare in bianconero, anche arrivando a scadenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

