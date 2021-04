Juventus, CR7 choc: il gesto a fine gara fa tremare tutti i tifosi – FOTO (Di domenica 11 aprile 2021) Juventus, CR7 choc: il gesto a fine gara fa tremare tutti i tifosi e non sono esclusi adesso colpi di scena in tal senso. La Juventus batte il Genoa in una delle sfide più attese della trentesima giornata di Serie A ed è momentaneamente terza in classifica, alle spalle dell’Inter capolista e del Milan. I L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 aprile 2021), CR7: ilfae non sono esclusi adesso colpi di scena in tal senso. Labatte il Genoa in una delle sfide più attese della trentesima giornata di Serie A ed è momentaneamente terza in classifica, alle spalle dell’Inter capolista e del Milan. I L'articolo proviene da Inews.it.

