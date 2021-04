Justin Timberlake sotto accusa “Ha studiato l’incidente con Janet per oscurare il bacio di Britney e Madonna”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Cheabbia rosicato parecchio per il successo diSpears nel 2003 e per iltra la sua ex elo sapevamo già, ma adesso è arrivata la conferma. Lo stilista diJackson, Wayne Scot Lukas, ha rivelato che per la performance del Super Bowl del 2004 Giustino voleva fare qualcosa di scioccante, così daildegli MTV VMA 2003. “avrebbe dovuto indossare un vestito particolare edoveva calpestarlo per rivelare il suo lato B con questo perizoma di perle. Ma poi però è cambiato tutto. Hanno optato per mostrare altro.ha etichettato tutto come un imprevisto, ma non c’è mai stato nulla di tutto questo. Le cose ...

Justin Timberlake reportedly 'insisted' on Janet Jackson's wardrobe malfunction at the 2004 Super Bowl to 'get one up on his ex-girlfriend Britney Spears' ... The stylist who prepped Janet Jackson's look for her infamous 2004 Super Bowl appearance with Justin Timberlake says ...