Johnson & Johnson, cosa c’è da sapere sul vaccino in arrivo in Italia (Di domenica 11 aprile 2021) E’ il quarto vaccino approvato dall’Agenzia europea per i medicinali, dopo quelli di Pfizer, Moderna e Astrazeneca, e arriverà in Italia il 19 aprile. È l’unico in circolazione ad essere monodose. Il vaccino è facilmente conservabile e, una volta assunto, previene in tutti i casi i decessi da Covid. Per questi fattori molto probabilmente rappresenterà Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 11 aprile 2021) E’ il quartoapprovato dall’Agenzia europea per i medicinali, dopo quelli di Pfizer, Moderna e Astrazeneca, e arriverà inil 19 aprile. È l’unico in circolazione ad essere monodose. Ilè facilmente conservabile e, una volta assunto, previene in tutti i casi i decessi da Covid. Per questi fattori molto probabilmente rappresenterà

