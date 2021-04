Jennifer Lawrence | sapete cosa faceva prima di diventare famosa? Incredibile

Leggi su altranotizia

(Di domenica 11 aprile 2021)la celebre attricedi di ventare, non c’entra nulla con il cinema!(Getty Images)Da Katniss Everdeen in Hunger Games, ruolo che l’ha resa celebre in tutto il mondo, la giovane attrice è diventata una vera e propria star di Hollywood. Dopo aver recitato al fianco di attrici del calibro di Charlize Theron e Kim Basinger, laha interpretato il personaggio di Mystica nel celebre film X men- L’inizio. La misteriosa e ambigua eroina è interpretata dalla, che ha recitato nel film della celebre saga insieme a Michael Fassbender e James McAvoy. La giovane attrice oggi è amatissima ed ha un seguito ...