Italiano Rally - Sanremo, doppietta Hyundai: vince Crugnola (Di domenica 11 aprile 2021) doppietta della Hyundai al Rally di Sanremo, seconda prova valida per il Campionato Italiano Rally. La vittoria era andata a Craig Breen, ma il pilota irlandese ha subìto una penalità di 10 secondi per aver raggiunto l'ultimo Controllo Orario con un minuto di ritardo, così il successo è stato assegnato al compagno di squadra Andrea Crugnola. Sul podio anche il pilota di casa, Fabio Andolfi. Dominio Hyundai. La grande protagonista, alla fine, è stata proprio la Hyundai i20 New Generation R5 che ha dato spettacolo proprio grazie alle prodezze di Crugnola e Breen che si sono giocati il successo. La penalità inflitta all'irlandese ha capovolto il risultato della gara, ma per la Casa coreana resta la soddisfazione di aver ... Leggi su quattroruote (Di domenica 11 aprile 2021)dellaaldi, seconda prova valida per il Campionato. La vittoria era andata a Craig Breen, ma il pilota irlandese ha subìto una penalità di 10 secondi per aver raggiunto l'ultimo Controllo Orario con un minuto di ritardo, così il successo è stato assegnato al compagno di squadra Andrea. Sul podio anche il pilota di casa, Fabio Andolfi. Dominio. La grande protagonista, alla fine, è stata proprio lai20 New Generation R5 che ha dato spettacolo proprio grazie alle prodezze die Breen che si sono giocati il successo. La penalità inflitta all'irlandese ha capovolto il risultato della gara, ma per la Casa coreana resta la soddisfazione di aver ...

Advertising

CorriereQ : Rally Wrc, il campionato italiano 2021 scatta dall’Isola d’Elba - mattiperlecors1 : IL CAMPIONATO ITALIANO WRC 2021 È PRONTO ALLO START NEL 54° RALLYE ELBA - rally_timing : Italiano WRC, tutto pronto per lo start al Rallye Elba: gli equipaggi tra new entry e conferme #CIWRC #CRZ… - Rallomanimarche : RT @CIRallyTerra: ULTIME ORE PER LE ISCRIZIONI AL CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2021 - top_rally : La scuderia RO racing al via del Campionato italiano Wrc 2021 con Giuseppe Testa -