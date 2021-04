Isole Covid-free in Italia, il piano spacca gli operatori: «Non siamo come la Grecia» (Di domenica 11 aprile 2021) Le Isole minori Covid-free spaccano gli operatori del turismo, suscitano le invidie di Sardegna e Sicilia, agitano le Regioni e i sonni degli assessori al Turismo di altri territori. come quello... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021) Leminorino glidel turismo, suscitano le invidie di Sardegna e Sicilia, agitano le Regioni e i sonni degli assessori al Turismo di altri territori.quello...

civati : Se Padova avesse lo mare. Un grande @Pennacchiiiii. - welikeduel : Il Pojana è tornato a #propagandalive e ha un messaggio per il ministro Garavaglia @Pennacchiiiii - fattoquotidiano : PER TURISMO Da De Luca a Garavaglia, l’assurda idea del privilegio insulare - francoG101 : RT @francofontana43: Da De Luca a Garavaglia, un solo grido: “Isole per turisti covid free”. Sottotesto: chi se ne frega degli anziani! dal… - ARIZONA49 : RT @fracchio_2: Se un vaccinato può comunque contrarre l'infezione e trasmetterla, in quali termini le 'isole covid free' servirebbero a ri… -