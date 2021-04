Isole Covid-free in Italia, il piano spacca gli operatori: «Non siamo come la Grecia» (Di domenica 11 aprile 2021) Le Isole minori Covid-free spaccano gli operatori del turismo, suscitano le invidie di Sardegna e Sicilia, agitano le Regioni e i sonni degli assessori al Turismo di altri territori. come quello... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021) Leminorino glidel turismo, suscitano le invidie di Sardegna e Sicilia, agitano le Regioni e i sonni degli assessori al Turismo di altri territori.quello...

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - Corriere : Isole Covid free, parte il piano di Capri, Eolie ed Elba (e le altre): così per salvar... - Giornaleditalia : Isole covid free: è già scontro tra le Regioni - infoitinterno : Isole Covid free, si apre lo scontro -