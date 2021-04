Isola dei Famosi, Daniela Martani su tutte le furie: “Ti impediscono di lavorare” (FOTO) (Di domenica 11 aprile 2021) Daniela Martani furiosa per la quarantena di 14 giorni Lunedì scorso Daniela Martani ha perso al televoto, di conseguenza ha dovuto lasciare la spiaggia principale de L’Isola dei Famosi 15. Una volta arrivata a Playa Esperanza insieme ad Elisa Isoardi (altra eliminata) ha deciso di non fare un televoto flash con quest’ultima per rimanere. Infatti, la vegana ha preferito ritornare in Italia. Dopo essere arrivata nel Bel Paese l’ex naufraga è costretta a rimanere due settimane in quarantena prima di fare il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese. Ma la norma dell’attuale Dcpm non è andata giù all’ex gieffina e per tale ragione si è sfogata in una recente diretta Instagram: “Quattordici giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo. Non bastavano 5 giorni?”. A quel ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 aprile 2021)furiosa per la quarantena di 14 giorni Lunedì scorsoha perso al televoto, di conseguenza ha dovuto lasciare la spiaggia principale de L’dei15. Una volta arrivata a Playa Esperanza insieme ad Elisa Isoardi (altra eliminata) ha deciso di non fare un televoto flash con quest’ultima per rimanere. Infatti, la vegana ha preferito ritornare in Italia. Dopo essere arrivata nel Bel Paese l’ex naufraga è costretta a rimanere due settimane in quarantena prima di fare il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese. Ma la norma dell’attuale Dcpm non è andata giù all’ex gieffina e per tale ragione si è sfogata in una recente diretta Instagram: “Quattordici giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo. Non bastavano 5 giorni?”. A quel ...

