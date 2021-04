Iran | Salehi | ‘incidente Natanz è stato atto terroristico’**

(Di domenica 11 aprile 2021) Teheran, 11 apr. (Adnkronos/Dpa) – L’incidente all’impianto nucleare iraniano di“unterroristico”. Così lo ha definito Ali Akbar, capo dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana, in una dichiarazione letta alla tv. “Condannando questodeplorevole – ha denunciato – la Repubblica islamica del’Iran sottolinea la necessità per la comunità internazionale e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica di affrontare questodi terrorismo nucleare”. (segue) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Allo stesso tempoha descritto l'attacco di oggi all'impianto nucleare come "prova" del fallimento dei nemici dell'che "non sono riusciti" ad impedire il successo nel campo nucleare e nei ...L'sul nucleare insiste: ha respinto l'offerta di Ue e Usa di tenere colloqui diretti nelle ... A dirlo è stato il capo dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, Ali Akbarha ..."Oggi pomeriggio c'è stato un nuovo tentativo di rapina in un nostro negozio nel pieno centro di Milano, in Corso Buenos Aires. Per mettere ...TEHERAN - "L'Iran non terrà alcun negoziato con gli Stati Uniti ... Da parte sua, tuttavia, il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Ali Akbar Salehi, ha detto che "l'impasse è ...