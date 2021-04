Iran, incidente alla centrale di Natanz. L’accusa di Teheran: «Sabotaggio terroristico». I media israeliani: «Cyberattacco» (Di domenica 11 aprile 2021) Torna a salire la tensione tra Iran e Israele, dopo l’incidente che ha colpito nella notte l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, sito nell’Iran centrale, e fulcro del programma nucleare del Paese. L’incidente alla rete elettrica della centrale non ha causato né vittime né dispersione di materiale radioattivo. A darne conto è l’agenzia Fars, citando il portavoce dell’Organizzazione Iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi. Ma le autorità Iraniane sospettano che l’incidente sia stato frutto di «Sabotaggio terroristico da parte di infiltrazioni», così come dichiarato da Malek Shariati, membro componente della Commissione parlamentare sull’Energia ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Torna a salire la tensione trae Israele, dopo l’che ha colpito nella notte l’impianto di arricchimento dell’uranio di, sito nell’, e fulcro del programma nucleare del Paese. L’rete elettrica dellanon ha causato né vittime né dispersione di materiale radioattivo. A darne conto è l’agenzia Fars, citando il portavoce dell’Organizzazioneiana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi. Ma le autoritàiane sospettano che l’sia stato frutto di «da parte di infiltrazioni», così come dichiarato da Malek Shariati, membro componente della Commissione parlamentare sull’Energia ...

