Inter | Vidal in tribuna contro il Cagliari | la motivazione

(Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico dell’Antonio Conte ha deciso di non portare in panchina Arturoil. LaArturonon è stato inserito da Antonio Conte nella lista per. Il cileno andrà in, probabilmente per una condizione non ottimale. Ciò nonostante il giocatore è in netta ripresa ed è quindi probabile una sua convocazione per il prossimo impegno dei nerazzurriil Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Arturo Vidal non sarà della partita oggi per Inter-Cagliari. Antonio Conte ha deciso di non portarlo nemmeno in panchina per l'impegno casalingo contro i rossoblu. La decisione è arrivata in quanto l'