Inter, De Vrij: “La gestione del match il nostro punto di forza. Avanti così!” (Di domenica 11 aprile 2021) L'Inter non si ferma più. I nerazzurri superano per 1-0 il Cagliari e infilano l'undicesima vittoria consecutiva. Ora lo scudetto sembra davvero vicinissimo per la formazione allenata da Antonio Conte.caption id="attachment 1064855" align="alignnone" width="1024" Stefan de Vrij, Inter (Getty Images)/captionINARRESTABILIIl difensore Stefan De Vrij ha analizzato i motivi di questo successo ai microfoni di InterTV: "Non ci vogliamo fermare. Stiamo bene, siamo in forma e i risultati arrivano. Vogliamo continuare così. In fase difensiva siamo migliorati molto ultimamente. È un lavoro che coinvolge tutti, ci siamo uniti ulteriormente come squadra. La capacità di gestire al meglio diverse situazioni di gioco è stato lo step decisivo che abbiamo fatto per arrivare fin qui, riconoscendo le diverse partite. Non ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) L'non si ferma più. I nerazzurri superano per 1-0 il Cagliari e infilano l'undicesima vittoria consecutiva. Ora lo scudetto sembra davvero vicinissimo per la formazione allenata da Antonio Conte.caption id="attachment 1064855" align="alignnone" width="1024" Stefan de(Getty Images)/captionINARRESTABILIIl difensore Stefan Deha analizzato i motivi di questo successo ai microfoni diTV: "Non ci vogliamo fermare. Stiamo bene, siamo in forma e i risultati arrivano. Vogliamo continuare così. In fase difensiva siamo migliorati molto ultimamente. È un lavoro che coinvolge tutti, ci siamo uniti ulteriormente come squadra. La capacità di gestire al meglio diverse situazioni di gioco è stato lo step decisivo che abbiamo fatto per arrivare fin qui, riconoscendo le diverse partite. Non ...

