Inter-Cagliari | le probabili formazioni del match

A San Siro l'Inter ospita il Cagliari nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. Contro i sardi in piena lotta salvezza i nerazzurri cercano l'undicesima vittoria consecutiva Inter-Cagliari apre la domenica di Serie A e a San Siro i nerazzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica. Contro i sardi, Conte vuole la vittoria numero 11 di fila. Ma per il Cagliari invece, visto il successo del Torino di ieri, quella di oggi è una partita decisiva in chiave salvezza. QUI Inter – Per Antonio Conte recuperi importanti come quelli di Brozovic e Bastoni ma una perdita notevole ovvero quella di Barella, fuori per squalifica. La difesa, con il rientro dell' azzurro torna ad essere quella titolare mentre a centrocampo ancora ci sono dubbi.

