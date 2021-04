Inter Cagliari | DAZN down | «Siamo | dispiaciuti Ecco da cosa è dipeso il problema»

(Di domenica 11 aprile 2021) Grandi polemiche controper i problemi relativi la trasmissione dila ricostruzioneha diramato una nota ufficiale in seguito ai problemi di streaming che hanno impedito la regolare visione di– «moltodi quando accaduto nel corso della visione della partita. Ilè derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte diinformazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è ...

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Inter : ?? | AGGIORNAMENTO ? Cagliari #InterCagliari ???? #FORZAINTER - Inter : ?? | APPUNTAMENTO Continua il cammino dei nerazzurri ???? Segui la partita contro il Cagliari live e in esclusiva… - Lucadf18 : RT @Inter: ?? | FOTOGALLERY Riviviamo #InterCagliari attraverso le migliori immagini da San Siro ??? Guarda la gallery completa ?? https://t… - AMinghetti : RT @masolinismo: ripeto dopo aver visto l'Inter oggi contro il cagliari lo scudetto lo abbiamo perso noi -

'Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner ...Dopo la sfida delle 12.30 tra, sono tre le partite che si giocheranno alle 15. Si parte da Juventus - Genoa: i bianconeri vogliono proseguire nella corsa Champions e vogliono accorciare dal Milan secondo in ...(Calciomercato.com) ), Marin 6, Duncan 5,5 (72' Asamoah 6), Nainggolan 6, Nandez 5,5; Joao Pedro 5,5, Pavoletti 5,5 (90’+1 Pereiro s.v.) Termina Inter-Cagliari, match andato in scena a San Siro e ...Semplici 6 - La sua squadra lotta con coraggio in casa della capolista, in difesa concede poco a una squadra schiacciasassi come l'Inter Le pagelle del Cagliari - Vicario superstar, ma non basta.