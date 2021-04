Inter Cagliari 0-0 LIVE: nerazzurri padroni del campo (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Il Cagliari attacca – Cross di Joao Pedro, alla ricerca di Pavoletti in area: allontana di testa De Vrij. Poi Sanchez prova a ripartire, ma viene atterrato da Nainggolan: calcio di punizione per l’Inter. 5? Chance per l’Inter – Cross insidioso di Sensi dal limite dell’area con la difesa del Cagliari che libera in qualche modo. 6? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 4? Ilattacca – Cross di Joao Pedro, alla ricerca di Pavoletti in area: allontana di testa De Vrij. Poi Sanchez prova a ripartire, ma viene atterrato da Nainggolan: calcio di punizione per l’. 5? Chance per l’– Cross insidioso di Sensi dal limite dell’area con la difesa delche libera in qualche modo. 6? ...

