India, polizia apre fuoco su manifestanti: almeno cinque morti (Di domenica 11 aprile 2021) almeno cinque persone sono morte in seguito all’apertura del fuoco della polizia vicino ad un seggio elettorale nel distretto di Cooch Bear, stato del Bengala Occidentale. Questa zona dell’India è nota storicamente per scontri e violenze ed è fondamentale per la sopravvivenza della maggioranza del governo centrale, in questo caso in mano a Narendra Modi. Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021)persone sono morte in seguito all’apertura deldellavicino ad un seggio elettorale nel distretto di Cooch Bear, stato del Bengala Occidentale. Questa zona dell’è nota storicamente per scontri e violenze ed è fondamentale per la sopravvivenza della maggioranza del governo centrale, in questo caso in mano a Narendra Modi.

