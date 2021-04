Inchiesta mascherine, ex commissario Arcuri indagato per peculato (Di domenica 11 aprile 2021) La notizia è stata pubblicata dal quotidiano 'La Verità'. Arcuri, difeso dall'avvocatessa Grazia Volo, ha detto di non sapere nulla della notizia e ha confermato che sia lui che la struttura per la ... Leggi su sardegnalive (Di domenica 11 aprile 2021) La notizia è stata pubblicata dal quotidiano 'La Verità'., difeso dall'avvocatessa Grazia Volo, ha detto di non sapere nulla della notizia e ha confermato che sia lui che la struttura per la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Inchiesta sulle mascherine, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri indagato per pecul… - eziomauro : Inchiesta mascherine, Arcuri indagato per peculato - TgLa7 : Inchiesta #mascherine, #Arcuri indagato per peculato. Lo anticipa il quotidiano La Verita' - melinacugliari : RT @LaVeritaWeb: L'ex commissario è iscritto per l'appropriazione indebita contestata ai pubblici ufficiali: un reato che prevede fino a 10… - umbertosecondo : RT @Corriere: Mascherine importate dalla Cina, Arcuri sotto inchiesta per peculato -