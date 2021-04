Inchiesta mascherine cinesi, Arcuri indagato per peculato (Di domenica 11 aprile 2021) Domenico Arcuri è indagato dalla Procura di Roma per peculato secondo quanto riporta il quotidiano La Verità. L’ex commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus risulta iscritto sul registro degli indagati nell’ambito delle indagini sulle forniture di mascherine cinesi senza certificazione. Il reato per cui Arcuri è indagato può costare fino a 10 anni e mezzo di reclusione. Sempre per le mascherine cinesi senza certificazione, parliamo di forniture per 1,25 miliardi di euro, il 24 febbraio erano già stati disposti un arresto e quattro misure inerdittive. Secondo La Verità, oltre all’ex commissario sarebbe indagato per peculato anche Antonio Fabbrocini, collaboratore di ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Domenicodalla Procura di Roma persecondo quanto riporta il quotidiano La Verità. L’ex commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus risulta iscritto sul registro degli indagati nell’ambito delle indagini sulle forniture disenza certificazione. Il reato per cuipuò costare fino a 10 anni e mezzo di reclusione. Sempre per lesenza certificazione, parliamo di forniture per 1,25 miliardi di euro, il 24 febbraio erano già stati disposti un arresto e quattro misure inerdittive. Secondo La Verità, oltre all’ex commissario sarebbeperanche Antonio Fabbrocini, collaboratore di ...

