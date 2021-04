In vendita a Beverly Hills la spettacolare villa che fu set del film “Il Padrino” (Di domenica 11 aprile 2021) E’ in vendita una delle ville più celebri di Beverly Hills, l’esclusivo quartiere delle star di Hollywood a Los Angeles, set speciale di film cult come “Il Padrino” (1972) di Francis Ford Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino, e “Bodyguard” (1992) di Mick Jackson, con Whitney Houston e Kevin Costner. Più recentemente la cantante Beyoncé ha utilizzato la magione come sfondo per il suo film musicale “Black is King” (2020). La villa è in vendita per 75 milioni di euro Due piscine, un campo da tennis, 18 camere da letto, 25 bagni, due sale da cinema, una sala biliardo nella villa ‘Beverly House’ di 3.000 metri quadrati e 1,4 ettari di giardino, che ora viene commercializzata per 89 milioni di dollari (75 milioni di euro). ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 aprile 2021) E’ inuna delle ville più celebri di, l’esclusivo quartiere delle star di Hollywood a Los Angeles, set speciale dicult come “Il” (1972) di Francis Ford Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino, e “Bodyguard” (1992) di Mick Jackson, con Whitney Houston e Kevin Costner. Più recentemente la cantante Beyoncé ha utilizzato la magione come sfondo per il suomusicale “Black is King” (2020). Laè inper 75 milioni di euro Due piscine, un campo da tennis, 18 camere da letto, 25 bagni, due sale da cinema, una sala biliardo nellaHouse’ di 3.000 metri quadrati e 1,4 ettari di giardino, che ora viene commercializzata per 89 milioni di dollari (75 milioni di euro). ...

