In Italia non c'è il tempo di costruire né di fallire. Nella politica come nel calcio (Di domenica 11 aprile 2021) di Niccolò Mannucci In Italia, che tu sia primo ministro o allenatore di una squadra di calcio non cambia poi tanto. Entrambi sanno che avranno poco tempo a disposizione per realizzare la propria idea, nel migliore dei casi tre anni, ma mediamente il numero non è superiore ai due anni. Non staremo qui ad elencare i numerosi esempi che in questi ultimi venti anni si sono succeduti, basta avere una minima conoscenza della nostra cronaca quotidiana per rendercene conto. Il poco tempo a disposizione di queste persone, fondamentali nello sviluppo di un paese, o di una squadra, si ripercuote inevitabilmente su questi ultimi. come può un politico proporre piani di sviluppo lungimiranti, quando è consapevole che non avrà il tempo per poterli realizzare? come fa un allenatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia non Cassano, nuove bordate: tifosi Inter scatenati In Italia c'è gente incompetente, che non capisce niente: questo è il degrado calcistico che stiamo vivendo negli ultimi anni. Stiamo andando indietro di anno in anno, siamo indietro di 20 anni ormai.

Oscar 2021, i film candidati da vedere in streaming Alcuni non sono ancora stati distribuiti in Italia, altri invece sono disponibili sulle principali piattaforme streaming ...

Sputnik, la Germania tratta per il vaccino. Polemica in Italia, D'Amato: «Perché l'Italia non può?» ilmessaggero.it Covid, quando usciremo dalla pandemia secondo gli italiani L'instabilità agli italiani non piace, insomma. E quando si chiede di guardare avanti ... gli intervistati manifestano idee chiare sul Recovery Plan a cui chiedono a gran vo-ce una nuova Italia, ...

Gallerie dell'Accademia, ecco le nuove sale espositive Un progetto importante non solo nella storia di questa istituzione (l'ultima ... una delle collezioni più ricche in Italia, con ben 20 preziosi disegni di Leonardo Da Vinci. Infine, l'ultimo ...

